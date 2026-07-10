Savunmada iş birliğimiz güçlenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne gelen liderlerle görüşmeye dün de devam etti. Erdoğan dün, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yla bir araya geldi.

İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Spajic ile görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun Balkanlar’da sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

GAZZE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Pellegrini ile görüşmede Erdoğan, NATO’nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği’nin savunmaya yönelik çabalarının NATO’yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Gazze’de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan Rama’yı kabulünde, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

Türkiye merkezî aktör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nsosyal hesabından Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin uzun bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "İki günlük yoğun Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle İttifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezî bir aktör olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı. "NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir" diyen Erdoğan, "Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır" ifadelerini kullandı. Trump ile görüşmelerinin KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inandığını dile getidi.

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