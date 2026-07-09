Avrupa'da gündem Erdoğan'ın hediyesi: Macaristan Başbakanı 'Adıma kazınmış' deyip paylaştı, Litvanya'da basına sunum yapıldı
19:01, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:23, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Liderlere MKE'nin ürettiği Gümüşay 357 Magnum revolver tabanca hediye edildi.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine üzerine ismi kazınmış mermileriyle birlikte bir "Magnum revolver" hediye ettiğini duyurdu. Magyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ve hükümet başkanlarına yönelik bu jestini "sıra dışı bir hediye" olarak nitelendirdi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda’ya hediye edilen tabanca ise, Cumhurbaşkanlığı binasında basın mensuplarına sergilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan devlet ve hükümet başkanlarına üzerine isimlerinin kazındığı tabanca hediye etti.
'Üzerine ismim kazınmış'
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı sosyal medya hesabından paylaştı. Magyar paylaşımında, "NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sıra dışı bir hediye: Üzerine ismim işlenmiş, mermileriyle birlikte bir Magnum revolver…" ifadelerini kullandı.
Litvanya basına sergiledi
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda’ya NATO Zirvesinde hediye edilen revolver ise, Cumhurbaşkanlığı binasında basın mensuplarına sergilendi.
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