X'teki tartışma 'CAATSA' polemiklerini bitirdi: Son söz Kongre değil Trump'ta
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağının sözünü verdi. Gazeteci Yunus Paksoy, Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırma yetkisi olduğunu haberleştirdi. Buna karşı çıkan bir fotoğrafçı Fırat Erez, "Trump CAATSA'yı kaldıramaz. Sadece Senato kaldırır." iddiasında bulundu ve buna kaynak olarak yapay zeka aramasını gösterdi. Paksoy, "Yapay zeka kullanan birine açıklar gibi açıklıyorum" deyip haber kaynaklarını kamuoyuyla paylaştı. Erez, bir kez daha yapay zekaya başvursa da aldığı yanıt CAATSA polemiklerini bitirdi.
CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma kararının detaylarını paylaşmış; "CAATSA yaptırımlarında Kongre onay süreci yok." demişti. Paksoy, bu adımın F-35 savaş uçaklarının satışındaki engelleri de kaldıracağını söylemişti.
X'te 'yaptırım' polemiği: Yetki kimde?
Geçmişte İslam'a ve Hz. Peygamber'e hakaret ettiği için gündeme gelen fotoğrafçı Fırat Erez, Paksoy'un bu iddialarının yer aldığı paylaşımı alıntılayıp, "Trump, CAATSA'yı kaldıramaz. O da bir niyet beyanı. Sadece Senato kaldırır. F110 Uçak motorları evet ama CAATSA ve F–35, Trump'ın yetkisinde değil. Bu ayrımı karartmayın." ifadelerini kullandı.
Erez'in bu paylaşımına yanıt veren Paksoy, "Yanlış, CAATSA doğrudan Başkan’ın yetkisinde" sözleriyle haberinin arkasında durdu.
İkili arasındaki tartışmanın devamı ise 'CAATSA' polemiklerini bitirdi.
'CAATSA' tartışmasında ortam gerildi: "Yapay zeka kullanan birine açıklar gibi açıklıyorum"
Erez, Paksoy'a yapay zekadan yaptığı araştırmadan bir ekran görüntüsü ile yanıt verince ortam gerildi.
"Başkan CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı uygun görürse ve yasaya uygunsa bu yetkisi dahilindedir. Ve kalkar. Kongre’den onay oylaması gerekmez. Kongre ayrı bir oylama her zaman her koşulda her konuda yapabilir. Yine Başkan’ın masasına geçer. 2/3 çoğunluk gerekir her iki kanatta da. Bu bilgileri herkes öyle vermez. Amme hizmeti olsun."
Güvendiği yapay zeka kendisini haksız çıkardı: Son söz Kongre değil Trump'ta
Erez, bir kez daha yapay zekaya başvursa da aldığı yanıt CAATSA polemiklerini bitirdi.
X'in yapay zekası Grok, Paksoy'un iddialarını doğrulayıp şunları yazdı:
"Tartışmayı inceledim.
**Paksoy haklı:** CAATSA yaptırımları (SSB) doğrudan Başkan yetkisinde. Kaldırma/waiver için rapor sunar, Kongre 30/60 gün inceler. Disapproval resolution’la engellenebilir ama veto override 2/3 çoğunluk ister. Ön onay gerekmez.
**Fırat’ın iddiası yanlış:** “Trump kaldıramaz, sadece Senato kaldırır” doğru değil. Başkan başlatır; Kongre denetler. Sadece Senato kaldırmaz."
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