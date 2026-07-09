X'teki tartışma 'CAATSA' polemiklerini bitirdi: Son söz Kongre değil Trump'ta

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma kararının detaylarını paylaşmış; "CAATSA yaptırımlarında Kongre onay süreci yok." demişti. Paksoy, bu adımın F-35 savaş uçaklarının satışındaki engelleri de kaldıracağını söylemişti.

X'te 'yaptırım' polemiği: Yetki kimde?

Geçmişte İslam'a ve Hz. Peygamber'e hakaret ettiği için gündeme gelen fotoğrafçı Fırat Erez, Paksoy'un bu iddialarının yer aldığı paylaşımı alıntılayıp, "Trump, CAATSA'yı kaldıramaz. O da bir niyet beyanı. Sadece Senato kaldırır. F110 Uçak motorları evet ama CAATSA ve F–35, Trump'ın yetkisinde değil. Bu ayrımı karartmayın." ifadelerini kullandı.

Erez'in bu paylaşımına yanıt veren Paksoy, "Yanlış, CAATSA doğrudan Başkan’ın yetkisinde" sözleriyle haberinin arkasında durdu.

İkili arasındaki tartışmanın devamı ise 'CAATSA' polemiklerini bitirdi.

'CAATSA' tartışmasında ortam gerildi: "Yapay zeka kullanan birine açıklar gibi açıklıyorum"

Erez, Paksoy'a yapay zekadan yaptığı araştırmadan bir ekran görüntüsü ile yanıt verince ortam gerildi.

"Yapay zeka ve haber sitelerinin kaynağıyla değil Washington’da yasalarla konuşurum ben." diyen Paksoy, "Şimdi yapay zeka kullanan birine açıklar gibi açıklıyorum" deyip şu paylaşımı yaptı:

"Başkan CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı uygun görürse ve yasaya uygunsa bu yetkisi dahilindedir. Ve kalkar. Kongre’den onay oylaması gerekmez. Kongre ayrı bir oylama her zaman her koşulda her konuda yapabilir. Yine Başkan’ın masasına geçer. 2/3 çoğunluk gerekir her iki kanatta da. Bu bilgileri herkes öyle vermez. Amme hizmeti olsun."

Güvendiği yapay zeka kendisini haksız çıkardı: Son söz Kongre değil Trump'ta

Erez, bir kez daha yapay zekaya başvursa da aldığı yanıt CAATSA polemiklerini bitirdi.

X'in yapay zekası Grok, Paksoy'un iddialarını doğrulayıp şunları yazdı:

"Tartışmayı inceledim.

**Paksoy haklı:** CAATSA yaptırımları (SSB) doğrudan Başkan yetkisinde. Kaldırma/waiver için rapor sunar, Kongre 30/60 gün inceler. Disapproval resolution’la engellenebilir ama veto override 2/3 çoğunluk ister. Ön onay gerekmez.

**Fırat’ın iddiası yanlış:** “Trump kaldıramaz, sadece Senato kaldırır” doğru değil. Başkan başlatır; Kongre denetler. Sadece Senato kaldırmaz."

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