Netanyahu'nun 'Türkiye'ye F-35 tedariki' korkusu: Orta Doğu’daki güç dengesini bozar bizi tehlikeye atar

Türkiye'ye F-35 tedarikinin ihtimali bile Netanyahu'yu korkuttu: ABD bunu yapmaz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışı ve uçağın Türkiye'ye tedariki sürecine ilişkin konuştu. Suudi Arabistan'a da satışa karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, "Türkiye'ye satışında tutumumuz daha sert. Olası bir tedarik kararı, Orta Doğu’daki güç dengesini bozar, bizi tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.
Son Türkiye–ABD görüşmesinde F-35 savaş uçakları meselesi yeniden masaya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmeden sonra,
"F-35 konusunu ele aldık, teknik düzeyde görüşmeler başladı"
demiş ve bu sürece dair ciddi bir ilerleme umudu olduğunu vurgulamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"F-35’lerden vazgeçmedik"
deyip Türkiye’nin 1,3-1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını hatırlatmış ve projeye geri dönme niyetini açıkça dillendirmişti.
Trump’ın F-35’leri Türkiye’ye teslim etmek konusunda “iyi niyetli” olduğu da belirtilmişti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD ziyaretinde 1 trilyon dolarlık yatırım ve F-35 savaş uçaklarının satın alımı anlaşması yapması sonrası, "Türkiye'ye de tedarik" söylentileri başladı.
Bu durum, İsrail'i paniğe sürükledi.
Netanyahu'nun 'Türkiye'ye F-35 tedariki' korkusu
Terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-35 satışının Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını söyledi.
"Olası bir karar, ABD'nin korumayı taahhüt ettiği niteliksel askerî üstünlüğümüzü riske atıyor."
diyen Netanyahu,
"Her durumda, tavrımız açıktır; ben bunu en net şekilde ifade ettim; bu tür bir tedarik her açıdan bizi tehlikeye atıyor."
ifadelerini kullandı.
"Türkiye'ye F-35 satışı yakın zamanda olacak iş değil"
Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Netanyahu,
"Türkiye’ye F-35 verilmesi yakın zamanda olacak bir şey değil. Bu konudaki tutumumuz, Suudi Arabistan’a F-35 verilmesine karşı duruşumuzun daha da sert hâli."
diye konuştu.
The Jerusalem Post'ta yer alan haberde ise Netanyahu'nun "ABD'nin Türkiye'ye F-35 satacağına inanmadığı" vurgulandı.
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Türkiye
#ABD
#F-35