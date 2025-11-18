ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak. Trump, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a F-35 satacağını aktararak, "İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.