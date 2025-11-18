ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıkladı

"Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız."