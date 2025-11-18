Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıkladı

00:1418/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak. Trump, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a F-35 satacağını aktararak, "İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Trump, F-35'lerle ilgili açıklama yaptı.

Trump,
"Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız."
şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.




