ABD donanmasından ‘Güney Mızrağı Operasyonu’ açıklaması

13:4317/11/2025, Pazartesi
Karayipler ve Latin Amerika'yı denetleyen ABD Güney Komutanlığı Başkanı Amiral Alvin Holsey, Amerikan kuvvetlerinin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ulusötesi tehditlerle mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.
ABD donanması, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığını bildirdi.

ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığı kaydedildi. USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.


