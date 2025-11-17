Mahkemeden emsal karar: Kediye nafaka bağlandı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde karara bağlanan boşanma davasında, davacı Buğra B.'nin boşandığı eşi Ezgi B.'ye iki kedinin velayetini bıraktığı ve bu hayvanların bakımı için üç ayda bir olmak üzere toplam 10 bin lira bakım masrafı ödemesine karar verdi.





ANLAŞMALI BOŞANMA





İstanbul’da ikamet eden Buğra B. ile Ezgi B., 2 yıl önce kurdukları evlilik birliği içerisinde çocuk sahibi olmadı. Çiftin evlilikleri süresince iki kedisi bulunuyordu. Çift arasında ciddi sorunlar meydana geldi. Bunun üzerine Buğra B., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Ezgi B.'ye boşanma davası açtı.





KEDİLERİ DE PROTOKOLE DAHİL EDİLDİ





Buğra B., mahkemeye sunduğu 'anlaşmalı boşanma protokolünde' bugüne kadar türüne sık rastlanmayan bir maddeye yer verdi. Boşanma protokolünde Buğra B., boşanacağı eşi Ezgi B.’ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Haber7'de yer alan habere göre; birbirlerinden herhangi nafaka talebinde bulunmayan çiftin iki kedisi de protokole dahil edildi.





ÜÇ AYDA BİR 10 BİN TL ÖDEYECEK





Protokolde, kedilerin bakım masrafına dair şu hükümlere yer verildi:





“Taraflar, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalmışlardır.

Kediler Ezgi B.’de kaldığı müddetçe ve her halükârda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere 10 bin lirayı Ezgi B’ye ödeyecektir. Kararın kesinleşmesinin ardından her yıl bu oran TÜFE-EFE oranında artırılacaktır.”





MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI





İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda Buğra B. ile Ezgi B.’nin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmaları kararı çıktı. Çiftin sunduğu protokole göre iki kedinin velayetini Ezgi B.’ye bıraktı. Mahkeme ayrıca, Buğra B.’nin iki kedi için Ezgi B.’ye üç ayda bir toplam 10 bin lira bakım masrafı ödemesine hükmetti. Böylece, anlaşmalı boşanma kararı, taraflar arasında mutabık kalınan “kedi bakım masrafı” maddesini de içerecek şekilde kesinleşmiş oldu.



