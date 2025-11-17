Küs olan kardeşlerin tilki rekabeti: Biri mangal diğeri pasta yapıyor

"Ağabeyimi seviyorum. Konuşmasak da kardeş atılmaz"

Her akşam evinin bahçesine kadar gelen iki tilkiye pasta, kirpilere ise fıstık yediren evli ve 2 çocuk babası Ömer Sarı da, "Ağabeyimi seviyorum. Konuşmasak da kardeş atılmaz. Birbirimize dargında olsak yardan düşerken tutarız. Biz ailecek hayvanları çok seviyoruz. Hayvanlara eziyet çektirenlere de kin ve nefretle bakıyoruz. Galiba kardeşim tilkisini daha iyi besliyor. Çünkü işi az. Şampiyon belli. Önemli olan hayvanlara ilgiyi yükseltmek. Keşke her rekabet böyle olsa" diye konuştu.



