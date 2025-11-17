Yıl sonuna kadar hangi ilde ne kadar deprem konutu teslim edilecek?

Çalışmalar kapsamında Adıyaman'da 15 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temalı törende 36 bin 884 konut, 3 bin 282 iş yeri, 5 bin 176 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi.

Böylelikle deprem bölgesi genelinde 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Bu sayının yıl sonuna kadar, 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüme yükselmesi ve Asrın İnşa Seferberliğinin tamamlanması hedefleniyor.

Bakanlık koordinesinde ev ve iş yerlerinin yapımının yanı sıra depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın tarihi çarşıları ve meydanları da yeniden inşa ediliyor.