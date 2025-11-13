Yeni Şafak
Beyaz Saray Gazze’ye yönelik iddiaları yalanladı: Şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz

00:4613/11/2025, Perşembe
IHA
Beyaz Saray, ABD’nin Gazze’de askeri üs kuracağı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray, ABD’nin Gazze’de askeri üs kuracağı iddialarını yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze Şeridi'nin sınırında askeri üs koyacağına yönelik iddiaları yalanladı. Leavitt, "ABD’nin ilgilendiği bir konu değil, şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.


Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiğine dair basında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, söz konusu iddiayı yalanlayarak,
"Bu haber tek bir kağıt parçasına dayanıyor. Donanma Bakanlığı’ndan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırma, bu muhabir tarafından resmi bir plan olarak değerlendirildi ve ABD’nin bu konuyu araştırdığı yönünde bir haber yayınlandı. ABD federal hükümetinin en üst düzey yetkililerinden bilgi aldım. Bu, ABD’nin ilgilendiği bir konu değil, şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz"
dedi.

Leavitt, ayrıca Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu’da askerlerin sahada olmasını istemediğini çok açık bir şekilde belirttiğini vurguladı.


Dün, İsrail ve ABD basınında adı açıklanmayan İsrailli yetkililer ile bazı belgelere dayandırılan haberlerde, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında büyük bir askeri üs kurmak istediği iddia edilmiş ve bunun ABD’nin İsrail’deki faaliyetlerinde önemli bir artış anlamına geleceğini dair haberler yayınlanmıştı.



