Beyaz Saray Gazze’ye yönelik iddiaları yalanladı: Şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze Şeridi'nin sınırında askeri üs koyacağına yönelik iddiaları yalanladı. Leavitt, "ABD’nin ilgilendiği bir konu değil, şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Leavitt, ayrıca Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu’da askerlerin sahada olmasını istemediğini çok açık bir şekilde belirttiğini vurguladı.
Dün, İsrail ve ABD basınında adı açıklanmayan İsrailli yetkililer ile bazı belgelere dayandırılan haberlerde, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında büyük bir askeri üs kurmak istediği iddia edilmiş ve bunun ABD’nin İsrail’deki faaliyetlerinde önemli bir artış anlamına geleceğini dair haberler yayınlanmıştı.