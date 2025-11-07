Yeni Şafak
Trump: Rus lider Putin'le görüşmeyi hala çok istiyorum

21:177/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gündeme dair ortak basın açıklamasında bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de görüşmek istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında gündeme dair sorularını yanıtladı.


ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump,
"Budapeşte’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte’de olmasını isterim."
ifadelerini kullandı.
Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamasında ise
"Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum."
ifadelerine yer vermişti.


#Amerika
#Vladimir Putin
#Donald Trump
