Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İngiltere Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

İngiltere Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

17:377/11/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Ahmed Şara
Ahmed Şara

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesinin öncesinde Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
'ya uygulanan yaptırımları kaldırmasının ardından İngiltere de Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı.

İngiltere, hükümetin internet sitesinde yayınladığı bir duyuruda, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların da kaldırıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.


İngiltere de Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret öncesi yaptırımları kaldırdığını duyurdu.


  • Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Ocak ayında Suriye cumhurbaşkanı oldu.

Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek


Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.


ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı.


Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetmişti.


ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.


#ingiltere
#Ahmed Şara
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?