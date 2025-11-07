İngiltere Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

'ya uygulanan yaptırımları kaldırmasının ardından İngiltere de Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı.

İngiltere, hükümetin internet sitesinde yayınladığı bir duyuruda, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların da kaldırıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı.