İngiltere Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesinin öncesinde Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.
İngiltere de Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret öncesi yaptırımları kaldırdığını duyurdu.
- Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Ocak ayında Suriye cumhurbaşkanı oldu.
Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı.
Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetmişti.
ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.