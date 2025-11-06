Yeni Şafak
Trump ABD'de zayıflama ilaçlarının fiyatını düşürüyor

21:186/11/2025, Perşembe
AA
ABD Başkanı Donald Trump, iki ilaç üreticisiyle yaptıkları anlaşma kapsamında bazı ilaç fiyatlarının 50 dolara kadar düşeceğini bildirdi. Trump, söz konusu ilaçların düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını fakat erişimlerinin çok zor olduğunu belirterek artık milyonlarca Amerikalının kolay bir şekilde erişebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump,
"Eli Lilly"
ve
"Novo Nordisk"
adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla, ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Söz konusu ilaçların başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu vurgulayan Trump, yeni anlaşmayla yaygın kullanılan bazı ilaç fiyatlarının 50 dolara kadar düşeceğini söyledi.

Söz konusu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Trump, milyonlarca Amerikalının artık daha kolay şekilde zayıflama ilaçlarına erişebileceğini anlattı.


Oval Ofis'te bayılan kişiye ilk müdahale Dr. Öz'den

Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay'in aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Bilincini kaybeden Findlay yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki tüm basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.



