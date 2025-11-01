Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: Beyaz Saray'ın banyosunu yeniledim

Trump: Beyaz Saray'ın banyosunu yeniledim

13:211/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Lincoln Banyosu’nu dönemine uygun olarak yenilediğini duyurdu.

ABD Başkanı
Donald Trump
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yeniledim. Banyo 1940'larda, Lincoln dönemi için hiç de uygun olmayan art deco yeşil fayans tarzında yenilenmişti. Ben siyah beyaz cilalı heykel mermeri kullandım. Bu, Abraham Lincoln dönemi için çok uygundu ve aslında orijinal mermer de olabilirdi"
ifadelerini kullandı.


Paylaşımı ile birlikte Trump, ‘Yenilenmiş Lincoln Banyosu’nun görsellerini de paylaştı. Görsellerde, banyoda kullanılan altın tonları dikkat çekti.




#trump
#beyaz saray
#banyo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL SINAV TAKVİMİ 2025: MEB Açık Lise sınav takvimi ile AÖL sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta?