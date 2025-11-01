ABD Venezuela'ya saldıracak mı? Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberler hakkında konuştu.





"Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyorum"





'Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği' yönündeki soruya, "Hayır" diye yanıt veren Trump, aynı muhabirin, "Bu konuda bir karar verdiniz mi?" sorusunu da "Hayır" şeklinde cevapladı.





Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.





Orban'ın muafiyet talebine ret cevabı





Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine ilişkin soruya ise, "O, muafiyet talep etti. Biz, muafiyet vermedik. Kendisi benim dostumdur" şeklinde yanıt verdi.





Çin ile yapılan anlaşmayı 'uzun ömürlü' olarak niteledi





Asya turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Çin ile yapılan anlaşmanın 'harika ve uzun ömürlü' olacağını söyledi.





Çin'in fentanil akışını kontrol altında tutması için büyük teşvikler verdiğini belirten Trump, ülkenin bu konuda çok çalıştığına inandığını dile getirdi.





"Geri kalan yüzde 10'u da kaldıracağız"





Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bu ülkeye fentanil kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle getirdiği yüzde 20 oranındaki tarifeyi yüzde 10'a düşürme konusunda anlaşan Trump, Şi ile bu konuda 'harika' bir görüşme yaptıklarını kaydederken, "Bunu gördüğümüz anda geri kalan yüzde 10'u da kaldıracağız" dedi.





Kanada ile müzakerelere yeniden başlamayacak





Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soruya, "Hayır, ama çok iyi bir ilişkim var. Onu çok seviyorum, ama bildiğiniz gibi yaptıkları yanlıştı. (Carney) Çok nazikti, reklamla ilgili yaptıkları için özür diledi" yanıtını verdi.





Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada Kanada'nın ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak sahte reklam yayınladığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurmuş, 25 Ekim'de ise söz konusu reklam nedeniyle bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıklamıştı.



