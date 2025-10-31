Yeni Şafak
ABD askerleri Romanya'dan çekiliyor: Resmi açıklama geldi

ABD askerleri Romanya'dan çekiliyor: Resmi açıklama geldi

17:2931/10/2025, Cuma
AA
Romanya.
Romanya.

Romanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin ülkede konuşlanan askeri birliklerinin bir kısmını geri çekeceğini duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO'nun doğu kanadında konuşlanan ABD birliklerinin bir kısmı için yeniden yapılandırma kararı alındığına işaret edilerek, bu doğrultuda Mihail Kogalniceanu Üssü'ndeki ABD askerlerinin geri çekileceği belirtildi.

Romanya'da yaklaşık bin ABD askerinin kalmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, bunun ABD'nin bölgesel güvenliğe olan bağlılığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Öte yandan, başkent Bükreş'te gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Ionut Mosteanu da Deveselu ve Campia Turzii üslerindeki ABD askerlerinin konuşlanmaya devam edeceğini söyledi.

Mosteanu, konuyla ilgili,
"Basitçe söylemek gerekirse Avrupa savunmasını kendi eline almaya karar verdi. Hepimizin öngördüğü bir gelişmeydi. Romanya Silahlı Kuvvetlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz"
dedi.

Ülkesinin savunma stratejisini değiştirmeyeceğini vurgulan Mosteanu, benzer adımların NATO'nun doğu kanadında yer alan diğer ülkeler Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan için de atılabileceğini kaydetti.



