ABD-Venezuela hattında gerilim tırmanıyor: Askeri müdahale masada

Güney Amerika’da tansiyon giderek yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) Venezuela’ya yönelik gizli operasyon izni vermesinin ardından, bu kez “askeri müdahale” için adım attığı öne sürüldü.









WSJ: Washington askeri tesisleri vurmayı planlıyor





Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD yönetimi Venezuela’da uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla kullanıldığı iddia edilen askeri tesisleri hedef alan bir hava saldırısı planı hazırladı. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Trump’ın saldırı emri vermesi halinde operasyonun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya “istifa etme zamanı geldi” mesajı göndermeyi amaçladığını belirtti.









Hedefte askeri limanlar ve pistler var





Kaynaklara göre olası hava harekâtı, uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı öne sürülen, karteller ile Maduro yönetiminin kesiştiği noktaları hedef alacak. Venezuela’da vurulması değerlendirilen bölgeler arasında deniz kuvvetleri tesisleri, askeri limanlar ve uçak pistlerinin bulunduğu ifade edildi.





Trump ve ekibinin, Maduro’yu baskı altına almak amacıyla uyuşturucu taşıdığı iddia edilen Venezuela açıklarındaki gemilere saldırılar düzenlediği aktarıldı. Aynı kaynaklar, kara operasyonu seçeneğinin de masada olduğunu, ancak Trump’ın bu konuda henüz nihai bir karar vermediğini söyledi.





Beyaz Saray’dan güç mesajı





Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump’ın Maduro’ya “Ülkemize uyuşturucu ve suçlu göndermeyi bırakın” mesajını verdiğini aktararak, “Başkan, uyuşturucunun ülkemize akışını durdurmak için Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır” ifadelerini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Venezuela’yı “bir kartel tarafından yönetilen uyuşturucu devleti” olarak nitelendirdi. Rubio, Karayipler ve Doğu Pasifik’te yürütülen saldırıların “Batı Yarımküre’nin El Kaide’si olan narkoteröristlere karşı” gerçekleştirildiğini söyledi.









B-52 ve B-1’li gözdağı





ABD, en gelişmiş uçak gemisini ve ona eşlik eden savaş gemilerini Karayipler’e gönderdikten sonra, son iki haftada Venezuela kıyılarına yakın bölgelerde B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarıyla keşif uçuşları düzenledi. Bu adım, Caracas yönetimine açık bir güç gösterisi olarak değerlendirildi.





ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council analisti Geoff Ramsey, “ABD, Maduro’nun zayıf olduğu ve ordunun taraf değiştireceği iddiasını test ediyor” dedi. Ramsey, “Henüz geniş çaplı bir çözülme görmedik, ancak askeri saldırı olursa bu denklem değişebilir. Yine de bu durum Venezuela’da ‘vatanseverlik noktasında birleşme’ etkisi yaratabilir” yorumunu yaptı.





Rusya faktörü dikkat çekti





Venezuela ordusunun, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri ve 5.000 adet Igla-S karadan havaya füze ile donatıldığı biliniyor. Maduro, “Venezuela, halkımızın barışını ve istikrarını garanti altına almak için 5.000’den fazla Igla-S bulunduruyor” açıklamasında bulundu.





Geçtiğimiz hafta ABD yaptırımlarına rağmen bir Rus uçağının Karakas’a iniş yapması, Moskova’nın olası bir ABD saldırısında Maduro’ya destek verebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.









Maduro’dan vatandaşlık hamlesi





Ulusal basına göre Maduro, isim vermeden muhalifleri hedef alarak, ABD’nin Venezuela’yı işgal etmesini teşvik ettiklerini öne sürdü. Muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez ve Maria Corina Machado’yu işaret eden Maduro, vatandaşlıktan çıkarma talebinin Venezuela Anayasası’nın 130. maddesine dayandığını belirtti.





Ancak Anayasa’nın 35. maddesi, vatandaşlıktan çıkarma kararının yalnızca Yüksek Mahkeme tarafından verilebileceğini ve doğuştan Venezuelalıların vatandaşlıktan çıkarılamayacağını hükme bağlıyor.





Sucre ve Delta Amacuro eyaletlerini ziyaret eden Maduro, Trinidad ve Tobago yönetimini ABD’ye boyun eğmekle suçladı. “Biz kardeşiz, barış için birleşelim. Gringoların Karayipler’de savaş çıkarmasına izin vermeyelim” diyen Maduro, “ABD’nin amacı komşu ülkeleri birbirine düşürerek savaş çıkarmak” ifadelerini kullandı.





Maduro: CIA başarısız oldu





Maduro ayrıca, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen bir planın başarısızlığa uğratıldığını öne sürdü.





Maduro’ya göre CIA, ABD’nin Trinidad ve Tobago’daki savaş gemilerine saldırı düzenlemeyi ve bu saldırının suçunu Venezuela’nın üzerine atmayı planlıyordu. Maduro, “Kötülüğüyle tanınan CIA, ABD’ye ait gemilere saldıracaktı. Peki suçu kime atacaklardı? Venezuela’ya. Neden mi? Kardeş halklar arasında bir çatışmayı ve askeri tırmanışı meşrulaştırmak için” ifadelerini kullandı.



