Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyoruz

Trump: Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyoruz

11:511/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya karşı saldırı gerçekleştirmeyi düşünmediklerini bildirdi. Trump, nükleer testler konusunda da yaptığı açıklamada, “Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya seyahat ederken uçakta gazetecilerin güncel konulara dair sorularına cevap verdi. Trump, ABD basınında çıkan, ordunun Venezuela’daki askeri üslere yönelik bir operasyon planladığı yönündeki iddiaları reddetti.


Trump, bir basın mensubunun ‘Venezuela'ya saldırı düzenlemeyi düşündüğünüz yönünde haberler var. Bu doğru mu’ sorusuna, “Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.


Trump, nükleer testler konusunda da yaptığı açıklamada, “Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum” ifadelerini kullandı.



#Donald Trump
#Venezuela
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OCAK 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: SSK, Bağ-Kur 4 aylık emekli maaşı enflasyon farkı zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?