Trump: Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyoruz

Trump, nükleer testler konusunda da yaptığı açıklamada, “Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum” ifadelerini kullandı.