Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesi dünya basınında: İsrail'de F-35 ve Akdeniz tatbikatı endişesi
Pınar Görgü
15:4020/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi ve Türkiye-Mısır tatbikatı İsrail’i tedirgin etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi ve Beyaz Saray daveti dünya basınında geniş yankı buldu. Olası F-35 anlaşmasının Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığını artırabileceği vurgulandı. İsrail medyası hem bu gelişmenin hem de Doğu Akdeniz’deki Türkiye-Mısır ortak tatbikatının İsrail'de güvenlik endişesi oluşturduğunu yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump, Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’a davet ettiğini açıklayarak,
“Sabırsızlıkla bekliyorum”
dedi. Erdoğan ise gerçekleşecek görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğini vurguladı.
Dünya basınında geniş yankı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşecek görüşme, dünya basınında da oldukça dikkat çekti.
İsrail panikledi
İsrail merkezli Maariv gazetesi, olası F-35 savaş uçağı anlaşması endişesiyle
“Erdoğan F-35’e yaklaşıyor: Trump Erdoğan ile olası anlaşmaya işaret ediyor”
başlığını kullandı. Haberde, ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışının önünü açabileceği yer aldı.
Maariv, Türkiye’nin F-35 ve Eurofighter Typhoon jetlerini teslim alması halinde hava muharebe kapasitesini önemli ölçüde güçlendireceğini ve bölgesel caydırıcılığının artacağını yazdı.
Bir diğer İsrail merkezli Times of Israel gazetesi ise, Erdoğan-Trump görüşmesinde olası F-35 anlaşmasının İsrail’de endişe oluşturduğunu vurguladı.
İsrail merkezli Bizportal, Erdoğan-Trump görüşmesini stratejik bir adım olarak değerlendirerek, iki ülke arasındaki enerji ve bölgesel güvenlik iş birliğini güçlendireceğini ve bunun İsrail’in aleyhine olduğunu belirtti.
Türkiye-Mısır tatbikatı tatbikatı İsrail'in yakın takibinde
Türkiye ile Mısır, ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı çalışabilirliği artırmak amacıyla 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz’de “Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekâtı” adlı özel tatbikat düzenleyecek.
İsrail basını, Türkiye ile Mısır’ın ortak deniz tatbikatını
“Erdoğan’dan Netanyahu’ya güçlü mesaj”
olarak yorumladı. Maariv gazetesi,
“Kırmızı yarış kıyafetiyle: Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert mesaj”
başlığıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Teknofest’te yaptığı konuşmaya dikkat çekti ve Tel Aviv yönetiminin bu gelişmeden endişe duyduğunu yazdı.
İsrail merkezli gazete,
"Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi bir askeri iş birliği haberlerinin gölgesinde konuşan Erdoğan, bir teknoloji festivalinde yaptığı konuşmada şöyle dedi: Netanyahu, sana Kudüs'ten tek bir taş bile vermeyeceğiz. Kudüs'ü asla terk etmeyeceğiz ve mücadelemiz devam edecek."
