Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Trump tarih verip duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. "Erdoğan'ı Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum" diyen Trump, "Boeing alımı, önemli bir F-16 anlaşması gibi anlaşmalarda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu.
"Erdoğan'ı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
"Erdoğan'ı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret ve savunma alanında birçok anlaşma üzerinde çalışıldığı belirten Trump,
"25 Eylül’de kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
dedi.
Trump, Erdoğan ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını da vurguladı.
F-35 görüşmeleri ve F-16 anlaşmaları ana gündem
F-35 görüşmeleri ve F-16 anlaşmaları ana gündem
Gündemde Boeing uçaklarının geniş çaplı alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanması beklenen F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD