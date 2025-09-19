Trump ile Şi Güney Kore'de görüşecek: TikTok ve Ukrayna savaşı için önemli mesafe katettik

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ve ekim sonunda Güney Kore'de bir araya geleceklerini açıkladı. Şi ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" katettiklerini söyledi. Ayrıca ABD Başkanı gelecek yıl da Çin'e gidecek.
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yaptı.
Trump, Şi ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini kaydederek, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" katettiklerini belirtti.
Trump, 2026 başında Çin'i ziyaret edecek
ABD Başkanı Trump, 2 gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve anlaşmanın onaylanması konusunda Çin Devlet Başkanı Şi ile son detayları görüşeceklerini açıklamıştı.