Trump ABD'ye satılmaması durumunda ülkede TikTok'u yasaklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını görevdeki ilk gününde imzalamıştı. Nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gidilen karar için süre 16 Aralık'a kadar uzatıldı. ABD Başkanı Trump, "İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu sürenin uzatılmasına dair başkanlık kararnamesine imza attı.
Böylelikle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süre bir kez daha uzatılmış oldu.
Bugünkü kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi.
Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.
Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.
Trump, büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini söylemişti
Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğuna işaret eden Trump, alıcıları yakında açıklayacaklarını söylemişti.