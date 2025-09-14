İsrailli askerler soykırım sevici Charlie Kirk’ün adını taşıyan füzeyle Gazze’yi vurdu

İsrail ordusu, ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversitede konuşma yaptığı sırada öldürülen soykırım sevici ve sıkı Trump destekçisi Charlie Kirk'ün adını taşıyan füze ile Filistinlileri bombaladı.

İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı, bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldı. Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Saldırıda ikisi kadın, üçü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırım sevici sosyal medya fenomeni Kirk kimdir?

Charlie Kirk, Turning Point USA adlı organizasyonun kurucusu, ABD’de muhafazakar aktivist ve sıkı Trump destekçisi bir figürdü. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı 'terörle mücadele' adı altında meşrulaştırarak Filistinlilerin sürgün edilmesini savunuyordu.

10 Eylül 2025 tarihinde Utah, Orem’daki Utah Valley University’de düzenlenen “American Comeback Tour” etkinliği sırasında vurularak öldürüldü.



