İsrailli askerler soykırım sevici Charlie Kirk’ün adını taşıyan füzeyle Gazze’yi vurdu

İsrail ordusu, Utah’ta öldürülen ABD’li aşırı sağcı Charlie Kirk’ün adını taşıyan füzeyle Gazze’yi vurdu. Han Yunus ve Deyr el-Belah’taki saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversitede konuşma yaptığı sırada öldürülen soykırım sevici ve sıkı Trump destekçisi Charlie Kirk'ün adını taşıyan füze ile Filistinlileri bombaladı.
İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı, bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldı. Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Saldırıda ikisi kadın, üçü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Soykırım sevici sosyal medya fenomeni Kirk kimdir?
Charlie Kirk, Turning Point USA adlı organizasyonun kurucusu, ABD’de muhafazakar aktivist ve sıkı Trump destekçisi bir figürdü. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı 'terörle mücadele' adı altında meşrulaştırarak Filistinlilerin sürgün edilmesini savunuyordu.
10 Eylül 2025 tarihinde Utah, Orem’daki Utah Valley University’de düzenlenen “American Comeback Tour” etkinliği sırasında vurularak öldürüldü.
Kirk konuşma yaparken boynundan vuruldu. Silah şahıs tarafından bir çatıdan ateş edildi. Şüpheli olarak 22 yaşındaki Tyler Robinson gözaltına alındı. Yetkililer saldırının kasıtlı olduğuna dair ifadeler kullanıyor. Olay büyük yankı uyandırdı; siyasi şiddet tartışmaları alevlendi. Utah Valisi de bu durumu politik cinayet olarak nitelendirdi.