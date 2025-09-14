Propaganda aygıtı ters tepti: Suikastçı maalesef beyaz!

Öte yandan, katil zanlısının kimliği Trump’ın yanı sıra cumhuriyetçileri de hayal kırıklığına uğrattı. Utah Valisi Spencer Cox, katilin eyalet dışından biri olması için 33 saat boyunca dua ettiğini ancak kimliğinin açıklanmasının ardından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Konuya dair açıklama yapan Cox, "Failin eyalet dışından biri olmasını umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini" kaydeden Cox, "Bu kötü olay yaşandığında 33 saat boyunca dua ettim. Eğer bu burada olacaksa, bizim bir insanımız olmasın, başka bir eyaletten ya da başka bir ülkeden biri olsun diye umut ettim" dedi. Cox, dualarının istediği gibi karşılık bulmadığını vurgulayarak "Sadece bu şekilde olduğunda bizim için daha kolay olacağını düşündüm. 'Biz burada böyle şeyler yapmayız' diyebilmek isterdim." ifadelerini kullandı.