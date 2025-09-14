Propaganda aygıtı ters tepti: Suikastçı maalesef beyaz!

Trump yönetiminin Charlie Kirk suikastını göçmenlere ve Müslümanlara yıkma hesabı, saldırganın Cumhuriyetçi ve MAGA’cı beyaz Amerikalı çıkmasıyla bozuldu. Suikast bu nedenle gündemden düştü. İsrail aşırı sağının da Epstein dosyası ve ABD’yi savaşlara sokması nedeniyle Yahudi lobisini eleştiren Kirk’e tepkili olduğu ortaya çıktı.
ABD’nin batısındaki Utah eyaletinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimleri kampanyasına (Make America Great Again-MAGA) desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi Kirk’e yönelik cinayetin ardındaki şüpheler ortaya çıkmaya başladı. 10 Eylül’de meydana gelen suikastın ardından 4 gün yas ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Kirk’ün kendisi de bir Cumhuriyetçi beyaz Amerikalı olan Tyler Robinson tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından suikastı gündeminden düşürdü. Suikast, ABD’de göçmenlere yönelik baskıların ve İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı tepkilerin arttığı bir döneme denk geldi. Trump ve Cumhuriyetçilerin henüz suikastın ilk saatlerinde rakip Demokrat partilileri suçlayarak ülkedeki göçmen sorununa dikkat çekmesine karşılık, Tyler Robinson’un ailesinin “O sıkı bir MAGA’cıydı. Biz de Cumhuriyetçiyiz” demesi, suikastın göçmenlere ve Müslümanlara karşı bir propaganda aygıtı olarak kullanılması ihtimalini yok etti. Suikastın ardından İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin destekçilerinin Kirk’ü tehdit ettiğinin ortaya çıkması, suikastta İsrail parmağı var mı? sorusunu gündeme getiriyor. Trump ise katilin kimliğinin ortaya çıkmasının ardından suikastı gündeminden düşürmeye çalışıyor.
KATİL SIKI BİR MAGA’CI ÇIKTI
Suikastın ardından The Daily Mail’e röportaj veren Tyler Robinson’un büyükannesi Debbie Robinson, torununun cinayeti neden işlediğini bilmediklerini söyleyerek, “Oğlum, yani babası Trump'ın Cumhuriyetçisi. Ailemin çoğu üyesi Cumhuriyetçi. Demokrat olan tek bir kişiyi bile tanımıyorum” dedi. Robinson, “Kafam çok karışık. Tyler çok utangaç bir insandı. Bana hiçbir zaman siyaset hakkında konuşmadı” cümlelerini sarf etti.
YETERİNCE SAĞCI DEĞİLDİ
Kirk’ün suikasti işlerken kullandığı uzun namlulu silahtan çıkan mermilerin üzerinde bir takım yazılar göze çarpıyordu. The Daily Mail’in iddiasına göre, mermilerde Beyaz milliyetçi Nick Fuentes liderliğindeki “Groyper” hareketine ait sloganlar yer alıyordu. Hareket, sosyal medyada öne çıkarak ün kazanan Charlie Kirk’ün, Cumhuriyetçilere verdiği desteğe karşı yeterince sağcı olmadığı yönünde eleştiriler yöneltiyor. Mermilerin üzerinde bulunan yazılar, Robinson’un bu harekete mensup olma ve hareketin eleştirileri yönünde suikastı yapmış olma ihtimalini güçlendiriyor.The Grayzone’un haberine göre, Trump ile doğrudan iletişime geçecek kadar yakın dost olduğu bilinen Charlie Kirk, İsrail’in İran’a yönelik 12 Temmuz’da başlattığı saldırılar öncesi böyle bir saldırıya karşı olduğunu Trump’a söylemişti.
NETANYAHU: İDDİALAR DELİLİK
Kirk’ün eleştirdiği konular arasında Gazze’deki açlık krizi ile Epistein belgelerinin ortaya çıkmasında İsrail’in parmağı olup olmadığı konusu da vardı. The Grayzone’a göre Kirk, bu yılın başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan gelen finanse edilmesi karşılığında kendisine de çalışması yönündeki teklifi de reddeden Kirk, İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin destekçileri tarafından medya ve yakın dostlar aracılığıyla tehdit ediliyordu. İsrailli aşırı sağcıların Charlie Kirk’ü tehdit ettiğine dair çıkan haberlerin ardından cinayetin arkasında İsrail’in olabileceği iddiaları çok sayıda haber kanalında dillendirilmeye başladı. The Times Of İsrail’in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gazetecilerin bu iddialara ilişkin sorularını yanıtladı. Netanyahu, iddiaların “delilik” olduğunu söylerken, “Charlie büyük bir insandı. Bir ifade özgürlüğü ve özgür tartışma şampiyonuydu” diye konuştu.
TRUMP GÜNDEMİNDEN DÜŞÜRDÜ
Suikastın henüz ilk saatlerinde katilin kimliği ortaya çıkmamışken ülkede yas ilan ederek, Demokrat rakiplerini suçlayan Trump, katil zanlısının Cumhuriyetçi beyaz bir Amerikalı olan Tyler Robinson olduğunun ortaya çıkmasının ardından cinayeti gündeminden çıkarıyor. Dün Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin, “Yakın dostunun iki gün önce öldürüldü. Nasıl dayanıyorsunuz?” şeklindeki soruya “Gayet iyiyim. Bu arada, tam şurada kamyonları görüyorsunuz. Beyaz Saray yeni balo salonunun inşaatına yeni başladılar. Muhteşem bir yapı olacak” diyerek kaçamak bir cevap verdi. Trump’ın bu tavrı katil zanlısının kimliğiyle ilişkilendirildi.
33 SAATLİK DUA BOŞA ÇIKTI
- Öte yandan, katil zanlısının kimliği Trump’ın yanı sıra cumhuriyetçileri de hayal kırıklığına uğrattı. Utah Valisi Spencer Cox, katilin eyalet dışından biri olması için 33 saat boyunca dua ettiğini ancak kimliğinin açıklanmasının ardından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Konuya dair açıklama yapan Cox, "Failin eyalet dışından biri olmasını umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini" kaydeden Cox, "Bu kötü olay yaşandığında 33 saat boyunca dua ettim. Eğer bu burada olacaksa, bizim bir insanımız olmasın, başka bir eyaletten ya da başka bir ülkeden biri olsun diye umut ettim" dedi. Cox, dualarının istediği gibi karşılık bulmadığını vurgulayarak "Sadece bu şekilde olduğunda bizim için daha kolay olacağını düşündüm. 'Biz burada böyle şeyler yapmayız' diyebilmek isterdim." ifadelerini kullandı.