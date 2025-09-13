ABD'de öldürülen Charlie Kirk'ün eşi 'The American Comeback' turunun süreceğini ifade etti

The New York Post'un haberine göre, Erika Kirk, saldırıdan 2 gün sonra eşinin Arizona'daki podcast stüdyosundan yaptığı canlı yayında konuya ilişkin konuştu. Kirk, tartışma etkinliği "The American Comeback Tour"un sonbaharda planlandığı şekilde süreceğini ifade etti.





Gelecek yıllarda daha fazla etkinlik olacağını belirten Kirk, eşinin "vatanseverlik, inanç ve Tanrı sevgisi mesajı verdiği için" öldürüldüğü değerlendirmesinde bulundu.





Kirk, turun bir sonraki durağının 18 Eylül'de Colorado Eyalet Üniversitesi'nde olacağını, ayrıca eşinin yürüttüğü radyo ve podcast programlarının da devam edeceğini belirtti.











