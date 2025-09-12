Yeni Şafak
Trump duyurdu: Charlie Kirk'in katili yakalandı

15:3012/09/2025, Cuma
AA
ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk'in katil zanlısının yakalandığını, katıldığı canlı televizyon programında açıkladı.

ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump,
"Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı.”
ifadesini kullandı.
Trump,
“Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti”
dedi.
