ABD Kirk'ün katilini arıyor: FBI halktan yardım istedi

19:5411/09/2025, Perşembe
AA
Charlie Kirk'ün katil zanlısı olarak aranan kişi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), katıldığı etkinlikte öldürülen aktivist Charlie Kirk'ün failinin fotoğraflarını yayınlayıp, kişiyi bulmak için kamuoyundan yardım istedi.

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

FBI'dan halka 'yardım' çağrısı

#Charlie Kirk
#ABD
#FBI
