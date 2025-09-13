Yeni Şafak
Trump: Kirk'ün katilini yakaladık

04:0013/09/2025, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün suikastından sorumlu bir şüphelinin kolluk kuvvetlerince gözaltına aldığını söyledi.

Trump, dün Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda “Sanırım onu yakaladık” dedi. Trump zanlının 28-29 yaşında olduğunu belirterek, şüpheliye çok yakın olan bir kişinin ihbar ettiğini belirtti. ABD Başkanı, tetikçiye ölüm cezası verilmesi gerektiğini savundu. ABD'li müfettişler ise Donald Trump destekçisi muhafazakar aktivist Charlie Kirk suikastında kullanılan silaha odaklandı. FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tetikçinin silahını saldırıdan hemen sonra olay yerine yakın bir ormanlık alanda buldu. FBI yetkilileri, silahın yüksek güçlü, sürgülü bir tüfek olduğunu açıkladı. Sürgülü tüfekler, yarı otomatik silahlara göre daha hassas ancak ateş hızları daha düşük. FBIyetkilisi Robert Bohls, silahın, saldırıve şüpheliye ilişkin ipucu bulmak amacıyla laboratuarda incelendiğini bildirdi. Trans hakları destekçisi ve anti-faşist sloganlar taşıyan mermilerdeki mesajlar da analiz ediliyor. Öte yandan FBI, Utah Valley Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada Charlie Kirk’ü öldüren saldırganın videosunu yayınladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın Kirk’ü vurduktan sonra çatıdan atlayıp olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.



#ABD
#Charlie Kirk
#Trump
