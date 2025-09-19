Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’da önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Böylesine muazzam bir atmosferde bu gurur ve coşku iklimi ile sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.





Buradaki atmosfer beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor.





Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı maşallah yine göz dolduruyor.

Genç akıncıları milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor'

Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Sizin gibi zihni ve ufku açık merakı diri, şahsiyeti ile hem de geliştiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.





Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatları ile süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.





Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum.





Küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST bu zamana kadar 11 milyon ziyaretçi ağırladı. TEKNOFST'in yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum.

Dünyada Türk Savunma Sanayii hamleleri konuşuluyor

Türkiye olarak teknolojide ve Savunma Sanayii'nde çok farklı bir ivme yakaladık. Dünyada Türk Savunma Sanayii hamleleri konuşuluyor.





Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değil.





Türkiye'nin başarılarının gerisinde zorluklar ve tehditler karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının emekleri var.

SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz

Bugün karada havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustosta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık. Başlangıç destanımızı yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak. Nereden nereye. Türk yaparsa yapar. Türkiye Yüzyılı’nın inşası başlamıştır.



