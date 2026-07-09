Devrilen çekicide sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

Mantar ararken el bombası buldu: Uzman ekipler devreye girdi

Sakarya’da mantar toplamak için ormanlık alana giden bir vatandaş, yerde eski ve yapısı bozulmuş bir el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) tarafından yapılan incelemenin ardından mühimmat kontrollü şekilde imha edildi.