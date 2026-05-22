Fuat Oktay: Japonya ve Türkiye pek çok alanda iş birliğini artırabilir

Japonya'nın önde gelen basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Oktay’ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde;

Japonya’da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük

“TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti olarak Japonya’da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Muhataplarımız ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Hem Temsilciler Meclisi, hem de Danışmanlar Meclisi'ndeki muhataplarımızla yoğun ve verimli değerlendirmelerde bulunduk. Bugüne kadar yapılan çalışmaları ve bundan sonra neler yapılabileceğini ele aldık."

Önemli görüşmeler, ziyaretler ve söyleşi gerçekleştirdik

“Faaliyetlerini 100 yıldır sürdüren Japonya-Türkiye Cemiyeti, Japonya-Türkiye Dostluk Grubu ve Japonya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile de görüştük. Türkiye-Japonya İş Konseyi temsilcisi ile de bir araya geldik. Sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüştük. Keiyo Üniversitesi'nde ise konferans niteliğinde bir sunumumuz oldu. Son derece kapsamlı görüşmelerdi"

Bugünkü Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını anlattık

“Türkiye'nin birçok fırsata ev sahipliği yapan bölgesel bir güç olduğunu muhataplarına ilettik. Bugünkü Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin hem kendi sınırları içinde hem de bölgesel boyutta çok büyük fırsatlar içeren ve küresel anlamda söz sahibi olan bir ülke olduğunu, enerji arzı güvenliği ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların önlenmesi konusunda bir merkez oluşturabilecek bir ülke olduğunu, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde ve yeni bir sistemin oluşturulmasında birlikte çalışılabilecek bir ülke olduğunu ve bununla ilgili yeni bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalıştık ve bu ihtiyacı da çok net gördük."

Japonya ile “uzay araştırmaları, havacılık, savunma sanayii, yapay zekâ, kritik elementler” konularında birlikte çalışabiliriz

“Japonya ve Türkiye'nin uzay araştırmaları, havacılık, savunma sanayii, yapay zekâ, kritik elementler gibi birçok konuda birlikte çalışabileceğini gördük. Bunlarla ilgili nelerin yapılabileceğini somut olarak masaya yatırdık. Her iki taraf da bu konudaki ev ödevlerini aldı. Biz de bunların yerine getirilmesine yönelik çalışmalarla Türkiye'ye dönüyor olacağız."

Savunma sanayii alanında güçlü bir birlikteliğin tüm sinyallerini gördük

“Japonya ve Türkiye pek çok alanda iş birliğini artırabilir. Savunma sanayii alanında güçlü bir birlikteliğin tüm sinyallerini görüyoruz.”

Samimi ve iyi ilişkilere rağmen ekonomik ilişkiler arzu edilen seviyede değil, artırılmalı

“Japonya ve Türkiye köklü ve iyi ilişkilere sahip. Son derece derin ve samimi bir ilişki var. Buna rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler arzu edilen seviyede değil. 6,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin nasıl artırılabileceğine ve son 20 yılda Japonya'nın Türkiye'deki 3,4 milyar dolarlık yatırım miktarının nasıl artırılabileceğine ilişkin temaslarda bulunduk."

Parlamenter diplomasi noktasında yoğun bir katkı sunalım istiyoruz

“Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın gündemlerimizdeki önemli konuların başında geldi. Bu konuda uzun zamandır devam eden görüşmelerin henüz sonuçlanmadı. Biz de buna, parlamenter diplomasi noktasında yoğun bir katkı sunalım ve bunu sonuçlandıralım ki, ivme yukarıya dönsün arzusundayız.”

"Yakında dışişleri bakanımızın da bir ziyareti olacak. Bunların daha da somut bir aşamaya taşınması için çalışmalar sürecek. Bu çalışmalar, hem özel sektör, hem parlamenter diplomasi, hem hükümetler ve devlet başkanları hem de sivil toplum örgütleri nezdinde artarak devam edecek. Biz de dışişleri komisyonu olarak bu sürece katkı vermek için buradayız."



