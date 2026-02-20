Fuat Oktay'dan Gençlerbirliği'ne hayırlı olsun ziyareti

17 Ocak’ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak ile yönetim kurulunu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ziyaret etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki ziyarette; Natura Dünyası Gençlerbirliği Başkan Yardımcıları Ahmet Turgut ve Ali Osman Avşar, Tesisten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Orkun Taştan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Karaman da hazır bulundu.

- Fuat Oktay: "Bu Şehrin İş İnsanları, Başkentin Kulüplerine Sahip Çıkmalı. Ankara sporda iddialı bir şehir olmayı hak ediyor."

Göreve yeni başlayan Başkan Haydar Arda Çakmak ve kulüp yönetimiyle projeleri istişare etmekten mutluluk duyduğunu belirten TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara iş dünyasına ve taraftarlara çağrıda bulundu:

"Spor kulüpleri taraftarıyla, camiasıyla ve destekleyenleriyle büyür. Ankara artık sadece bir bürokrasi şehri değil; 35 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan, sanayisiyle devleşen bir şehirdir. Dolayısıyla bu şehrin iş insanlarının, başkentin kulüplerine sahip çıkması gerekir. İş dünyası elini taşın altına koyduğunda başarı gelecek, başarıyla birlikte başkent yeni kupaların sahibi olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni stadın inşasıyla gereken adımı attı ve Bakanlığımız da desteğini sürdürüyor. Şimdi sıra bizde; siyasetiyle, iş dünyasıyla, sivil toplumu ve esnafıyla takımımıza sahip çıkmalı, Süper Lig’de hak ettiğimiz yere gelmeliyiz. Ankara sporda iddialı bir şehir olmayı hak ediyor. Yeni stadyumda Gençlerbirliği’nin Süper Lig maçlarını Ankaralı hemşehrilerimle birlikte izlemek bizlere büyük bir keyif verecektir. Hep birlikte büyüyecek, hep birlikte yeni kupaları müzemize koyacağız."

- Başkan Çakmak: "Sayın Fuat Oktay nezdinde tüm devlet büyüklerimize, bu stadı Ankara’mıza kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara bunu gerçekten hak ediyordu."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haydar Arda Çakmak ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bizim Gençlerbirliği yönetimi olarak ilk hedefimiz, merhum başkanımız İlhan Cavcav’dan öğrendiklerimizi uygulamaktır. Kulübümüzün en büyük gücü olan altyapımızdan, gelecek vadeden pırıl pırıl oyuncular yetiştirmeye devam ediyoruz. Devletimizin imkânları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğiyle Ankara’ya kazandırılan, Türkiye’nin en modern üçüncü stadında önümüzdeki sezon muhteşem bir açılış yapmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, Sayın Fuat Oktay nezdinde tüm devlet büyüklerimize, bu stadı Ankara’mıza kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara bunu gerçekten hak ediyordu."

Ziyaret sonunda, Başkan Haydar Arda Çakmak, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’a üzerinde adının yazılı olduğu “06” numaralı formayı takdim etti.















