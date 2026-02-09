Fenerbahçe taraftarı Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü ayakta alkışladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Konuk takım oyuncusu Oğulcan Ülgün, yaptığı hareketin ardından Kadıköy'de alkışlandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, savunma arkasına atılan topla buluştu.
Kaleciyle karşı karşıya kalacağı ve gol bulabileceği çok kritik bir pozisyondayken, Fenerbahçeli Mert Müldür'ün sakatlanarak yerde kaldığını gördü.
Oğulcan, skoru değiştirme şansı varken tereddüt etmeden hücumu durdurdu. Bu hareket sonrası Chobani Stadyumu'nu dolduran binlerce sarı-lacivertli taraftar, pozisyonun bitmesiyle birlikte ayağa kalkarak Oğulcan Ülgün’ü dakikalarca alkışladı.