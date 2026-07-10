CHP'de taşlar yerinden oynuyor: 'Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevden alacak' iddiası

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin sürdüğü CHP'de, parti teşkilatına yönelik yeni tasarrufların gündemde olduğu öne sürüldü.

Parti yönetiminin, teşkilatlarda disiplini sağlamak amacıyla kapsamlı bir değişim hazırlığında olduğu iddia edilirken, gözler bugün saat 14.00'te yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, bugüne kadar 36 il başkanının görevden alındığı süreçte yeni bir adım daha atılması bekleniyor. MYK toplantısında yaklaşık 10 il başkanının daha görevden alınmasının gündeme geleceği öne sürülüyor. Trabzon, Afyonkarahisar ve Rize il başkanlarının da görevden alınabileceği iddia edilen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yeni disiplin kararları masada

Parti yönetimine karşı açıklamalarıyla gündeme gelen bazı il başkanlarının da MYK kararıyla disiplin sürecine sevk edilebileceği ileri sürülüyor. Ayrıca daha önce görevden alınan ancak yerlerine henüz atama yapılmayan yaklaşık 20 il başkanlığının önemli bölümüne cuma günü yeni görevlendirmelerin yapılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Sırada ilçe teşkilatları var

İl başkanlıklarındaki değişimin tamamlanmasının ardından benzer sürecin ilçe örgütlerine de yansıyacağı konuşuluyor. İddialara göre, Genel Merkez tarafından görevlendirilecek yeni il başkanları, ilçe başkanlarının belirlenmesinde etkin rol üstlenecek. Parti yönetimiyle uyumsuz hareket ettiği değerlendirilen ilçe başkanları hakkında da rapor hazırlanarak disiplin mekanizmasının işletilebileceği öne sürülüyor.

Özgür Özel iddiası gündemde

Ankara kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri ise Grup Başkanı Özgür Özel'in geleceği oldu. İddialara göre, bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında yalnızca il başkanlıkları değil, TBMM Grup Başkanlığı da masaya yatırılacak. Kulislerde, Özgür Özel'in görevden alınabileceği ve yerine getirilecek ismin de büyük ölçüde netleştiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

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