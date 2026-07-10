Suikast planı iddiası: Trump Ankara'dan ayrılırken neden uçak değiştirdi?

ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu istihbarat, daha önce takip edilen genel tehditlerden farklı olarak yeni ve belirli bir plana işaret ediyor.

CNN, konu hakkında bilgi sahibi ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington’ın Trump’a yönelik olası suikast planlarına ilişkin uzun süredir düzenli istihbarat aldığını belirtti.

Ancak İsrail’den gelen son uyarının yeni olduğu ve “somut bir suikast planını” içerdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal da ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak İsrail istihbaratının İran’a ait “yeni” bir suikast planına ilişkin bilgiler içerdiğini yazdı.

İntikam tehditleri

İranlı yetkililer, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden bu yana intikam açıklamalarında bulunuyor.

Süleymani, Trump’ın talimatıyla 3 Ocak 2020’de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

Saldırının ardından İran yönetimi, Süleymani’nin ölümünden sorumlu tuttuğu ABD’li yetkililerin cezalandırılacağını birçok kez dile getirdi.

Trump’a yönelik tehdit iddiaları da sonraki yıllarda ABD güvenlik ve istihbarat birimlerinin gündeminde yer aldı.

Beyaz Saray Trump’ın açıklamalarına işaret etti

ABD basınındaki haberlerin ardından Beyaz Saray’dan değerlendirme isteyen AFP’ye yanıt veren bir yetkili, Trump’ın çarşamba günü yaptığı açıklamalara işaret etti.

Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından ABD’ye dönüş yolunda Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran kaynaklı tehditlere değindi.

ABD Başkanı, “ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her türlü listenin içindeyim. Bu sabah baktım, bütün listelerinde yer alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump, bugüne kadar şanslı olduğunu belirterek bunun ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi.

Trump Türkiye’den eski air force one ile ayrıldı

Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’den eski Air Force One uçağıyla ayrılması da güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

ABD Başkanı’nın yeni başkanlık uçağı olarak kullanılan ve Katar tarafından hediye edilen jeti Türkiye’den önce İngiltere’ye gönderildi.

Trump ise Türkiye’den eski Air Force One ile ayrıldı ve İngiltere’de uçak değiştirerek Washington’a devam etti.

Yeni uçağın ilk yurt dışı seyahatinde kullanılmasına rağmen dönüş yolunda değiştirilmesi, kararın güvenlik kaygıları nedeniyle alınmış olabileceği yönünde yorumlara yol açtı.

Tartışmalar, ABD’nin Türkiye’ye komşu İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlediği ve iki ülke arasındaki çatışmaların yeniden tırmandığı bir dönemde yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre uçak değişikliği, Gizli Servisin talebi üzerine güvenlik önlemi kapsamında gerçekleştirildi.

Trump ise düzenlediği basın toplantısında uçak değişikliğinin güvenlik kaygılarıyla bağlantılı olduğu yönündeki sorulara doğrudan yanıt vermedi.

ABD Başkanı bunun yerine İran’ın daha önce kendisine yönelik suikast girişimlerinde bulunduğuna ilişkin iddialara gönderme yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Uçak Avrupa'ya gidecek. Birkaç askeri üsse uğrayacak ve insanlara gösterilecek. Ben ise normal yöntemle döneceğim. Uçak Avrupa'da birkaç üsse, özellikle de belirli bir üsse gidecek. Askerler onu görebilsin diye gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel bir uçak." ifadelerini kullandı.

ABD-İran gerilimi yeniden yükseldi

Suikast iddiası, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde gündeme geldi.

Haftalar süren ateşkesin ardından tarafların yeni saldırılar gerçekleştirmesi, yaklaşık dört aydır devam eden savaşın yeniden geniş çaplı çatışmaya dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Trump, İran’ın ABD’ye yönelik saldırılarına sert karşılık verileceğini belirtirken Washington yönetimi, son askeri operasyonların İran’ın eylemlerine yanıt niteliğinde olduğunu savundu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail’in saldırılarından sorumlu tuttuğu isimlere karşı misilleme yapacağını uzun süredir dile getiriyor.

İsrail tarafından paylaşıldığı öne sürülen son istihbaratın içeriği, suikast planının hangi aşamada olduğu, nerede gerçekleştirilmesinin amaçlandığı ya da planla bağlantılı kişilerin tespit edilip edilmediği henüz açıklanmadı.

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