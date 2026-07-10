Serinlemek için girdiği gölette ölü halde bulundu

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Üç yaralı

Bolu'da bir düğün salonunda merasim sırasında gelin ve damat tarafları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada damat ile birlikte toplam üç kişi yaralandı.