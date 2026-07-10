Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar LGS sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Bir milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınava 994 bin 358 aday katıldı, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti.

İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

452 öğrenci tam puan aldı

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

LGS tercihleri ne zaman?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak

Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek

Öğrenciler merkezi yerleştirme tercih listesine en fazla 10 okul ekleyebilecek. Yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih hakkı bulunacak. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.

Özgün

Ankara liseleri taban puanları 2026 yüzdelik dilimleri e Okul sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları

Özgün

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB e Okul lise tercih, nakil ve okul kayıt takvimi 2026

Özgün

LGS 2026 sonuçları: mebsonuc.meb.gov.tr liselere geçiş sistemi sonuç sorgulama ekranı