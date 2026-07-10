LGS sonuçları açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladı. Puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler için lise tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimine dair tüm detaylar...
Bir milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.
Sınava 994 bin 358 aday katıldı, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti.
İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulandı.
452 öğrenci tam puan aldı
LGS tercihleri ne zaman?
LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak
Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek
Öğrenciler merkezi yerleştirme tercih listesine en fazla 10 okul ekleyebilecek. Yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih hakkı bulunacak. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.
Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.
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