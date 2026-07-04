Üniversitedeki durakta görev yaparken öğrencilerden etkilendi: Hayali olan gazeteciliği okuyup mezun oldu

Bekir Akgüneş, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Şu an ise Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olmanın çok büyük gururunu yaşıyorum. Bu üniversitede aldığım eğitim sadece gazeteciliği değil tarafsızlığı, sorgulamayı ve topluma karşı sorumluğu da öğretti. Mezun olmak çok büyük bir duyguydu. Anlatırken kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok mutlu oldum” diye konuştu.