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ÖSYM: YKS AYT'de bir soru iptal edildi bir sorunun da yanıtı değişti

ÖSYM: YKS AYT'de bir soru iptal edildi bir sorunun da yanıtı değişti

12:221/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi.
2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testindeki bir sorunun iptal edilmesine, Matematik testindeki bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine karar verdi. İşte iptal ve değişiklik yapılan o sorular...

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 2. Oturum AYT'nin madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı.

ÖSYM Yönetim Kurulunca, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilerek AYT'nin Matematik Testi Temel Soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi.

Sınav puanlarının değerlendirilmesi, 2026-YKS Kılavuzu'ndaki ilgili hükme göre yapılacak.



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