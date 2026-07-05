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MEB, LGS tercihleri için 'Rota Maarif' platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor

MEB, LGS tercihleri için 'Rota Maarif' platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor

12:535/07/2026, Pazar
AA
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Platformdan, öğretmenler de tayin ve yer değiştirme dönemlerinde okullar hakkında bilgi alabilecek
Platformdan, öğretmenler de tayin ve yer değiştirme dönemlerinde okullar hakkında bilgi alabilecek

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek, öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

"Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.

Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

Öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek

"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

Okullar sistem üzerinden detaylı olarak incelenebilecek

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek.

Sistem, "rotamaarif.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmet verecek.



#LGS
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
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