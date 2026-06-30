MEB'den istifa çıkışına soruşturma: Sığınağın kolonlarını kestirip öğrenciyi gelir kaynağı olarak gördü

Proje okulu yönetici görevlendirmeleri üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı'nı hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Sincan Anadolu Lisesi eski Müdürü Ali Osman Köse'nin istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bilgiler geldi. Yetkililer, kamuoyunda "liyakat mağduru" algısı oluşturulmaya çalışıldığını savunurken, Köse hakkında geçmişte yürütülen soruşturmalar sonucu disiplin cezaları verildiğini, devam eden soruşturmaların da bulunduğunu bildirdi.

İstifasından 10 gün sonra kamuoyuna seslendi

Köse, 19 Haziran 2026 tarihinde okul müdürlüğü görevinden istifa etti. İstifa dilekçesinde, proje okulu yönetim kadrosunun belirlenmesi sürecinde okul müdürünün görüş ve değerlendirmelerinin dikkate alınmadığını, bu nedenle görev anlayışıyla bağdaşmayan bir tablo ortaya çıktığını ifade etti. İstifasının ardından 29 Haziran'da sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama yayımlayan Köse, kamuoyuna hitaben paylaştığı metinde proje okulu kapsamında müdür yardımcısı atamalarında liyakat yerine farklı kriterlerin esas alındığını öne sürdü. Açıklamasında, sendika üyesi olmadığını özellikle vurgulayan Köse, önerdikleri müdür yardımcısı adaylarının dikkate alınmadığını, bunun yerine "uygun görülen" isimlerin görevlendirildiğini iddia etti. Köse, bu nedenle istifa ettiğini belirtti. Öte yandan, Köse’nin, soruşturma açılacağını öğrenince liyakatsiz görevlendirme yapıyorlar iddiası ile hedef aldığı sendikaya üye olmaya çalıştığı bilgisi edinildi.





Yetkililer: Gerçek dışı algı oluşturuyor

Ulaştığımız kaynaklar ise söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan değerlendirmeye göre Köse, kamuoyunda kendisini "mağdur" olarak gösterirken proje okulu uygulamalarını da tartışmalı hale getirmeye çalışıyor. Kaynaklar, istifanın arka planında yalnızca atama sürecinin değil, Köse hakkında yürütülen disiplin işlemleri ve devam eden soruşturmaların da bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, Köse'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından ayrıca inceleme başlatıldığını, gerekli görülmesi halinde disiplin soruşturmasının da açılacağını bildirdi.

Hakkında peş peşe soruşturmalar yürütüldü

Teftiş kayıtlarına göre Köse hakkında son yıllarda farklı iddialar nedeniyle çok sayıda inceleme ve soruşturma gerçekleştirildi. Bunlar arasında 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının mevzuata aykırı şekilde yürütülmesi, mevzuatta yer almamasına rağmen 10. sınıf öğrencileri için DYK açılması ve öğrenci kıyafetlerine ilişkin uygulamalarda bakanlık politikalarına aykırı hareket edilmesi yer aldı. Yürütülen soruşturmalar sonucunda söz konusu fiiller nedeniyle Ali Osman Köse hakkında ayrı ayrı kınama cezası uygulandığı belirtildi.





Kaynak kitap ve para toplama iddiaları dosyaya girdi

Bakanlığa ulaşan şikâyet dilekçelerinde ise okul yönetimine ilişkin farklı iddialar da yer aldı. Şikayetlerde, 2022-2023 yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında bir öğretmen aracılığıyla yasak olmasına rağmen kaynak kitap ücreti toplandığı, öğrencilerden alınan paranın kitap bedelinden fazla olduğu, para toplama işlemleri için okulda oda tahsis edildiği ileri sürüldü. Aynı başvuruda okul sığınağının konferans salonuna dönüştürülmesi sırasında kolonların kesildiği, kurslara katılan öğrenci sayısının gelir kaynağı olarak görüldüğü ve mevzuata aykırı biçimde 10. sınıflar için kurs açıldığı yönündeki iddiaların da incelendiği belirtildi. Bu soruşturmalar sonunda müfettişler tarafından disiplin cezası teklif edildiği kaydedildi.





Kıyafet uygulaması disiplin konusu oldu

Ulaştığımız yetkililer, ayrıca veli ve vatandaşlardan gelen telefon ve sözlü şikayetler üzerine okulun internet sitesi üzerinden yapılan incelemede öğrenci kıyafetlerine ilişkin uygulamanın yürürlükteki mevzuata ve Bakanlığın eğitim politikalarına aykırı olduğunun tespit edildiğini aktardı. Bu kapsamda da disiplin işlemleri uygulanırken, ilk değerlendirmede aylıktan kesme cezası teklif edildiği, nihai süreçte ise kınama cezası verildiği belirtildi.

Turnike kartı soruşturması sürüyor

Köse hakkında halen devam eden soruşturmalardan biri ise okul giriş turnike sistemiyle ilgili. Bakanlık kaynaklarına göre öğrencilerden turnike giriş kartı bedeli adı altında makbuz düzenlenmeden elden para toplandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma henüz tamamlanmadı. Ayrıca Köse'nin kamuoyunda dile getirdiği mobbing iddialarına ilişkin de inceleme ve soruşturma süreçlerinin devam ettiği bildirildi.





Müdür Yardımcısı önerisi yapılmadı