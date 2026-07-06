Müfredatta yerli kavramlar dönemi

ÖSYM: YKS AYT'de bir soru iptal edildi bir sorunun da yanıtı değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testindeki bir sorunun iptal edilmesine, Matematik testindeki bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine karar verdi. İşte iptal ve değişiklik yapılan o sorular...