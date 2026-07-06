Müfredatta yerli kavramlar dönemi
16:43, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığının yeni Maarif Modeli Eğitim düzenlemeleri kapsamında, ders kitaplarındaki birtakım kavramlarda değişikliğe gidildi. Kurtuluş Savaşı ibaresi Milli Mücadele olarak değiştirildi.
Başlıklar :Maarif ModeliMEBMilli MücadeleYusuf Tekin
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