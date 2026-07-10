İstanbul alarm veriyor: Mezarlıklarda yatacak yer kalmadı cenazeler memlekete gidiyor

RANT ODAKLI BÜYÜME MEZARLIĞA YER BIRAKMADI





Uzmanlar, büyükşehirlerde yaşanan mezarlık krizinin temelinde plansız kentleşme ve arazi maliyetlerinin yattığını söylüyor. Şehir Planlayıcısı ve Kentsel Strateji Uzmanı Ramazan Kuloğlu şu açıklamayı yaptı:





Konut ve ticari alan getirisi o kadar yüksek ki, kent merkezlerinde mezarlık alanı olarak ayrılabilecek kamusal araziler yıllar içinde betona teslim edildi. Bugün belediyelerin yeni mezarlık alanı açabilmek için kamulaştırma yapması, astronomik arazi maliyetleri yüzünden neredeyse imkânsız hâle geldi. Metrekare değerlerinin, inşaat ve arsa maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir gayrimenkul tablosunda; dirisine ev bulamayan şehirlerin, ölüsüne mezar yeri bulamaması sürpriz değil.