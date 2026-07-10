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İstanbul alarm veriyor: Mezarlıklarda yatacak yer kalmadı cenazeler memlekete gidiyor

İstanbul alarm veriyor: Mezarlıklarda yatacak yer kalmadı cenazeler memlekete gidiyor

09:53, 10/07/2026, Cuma
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İstanbul alarm veriyor: Mezarlıklarda yatacak yer kalmadı cenazeler memlekete gidiyor

İstanbul'da şehir içi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Merkezde yer bulamayan ve kilometrelerce uzağa yönlendirilen İstanbullular kabir ziyareti için saatlerce yol çekiyor. Vatandaşlar çareyi cenazesini memleketine göndermekte buluyor. Kalan mezar yerlerinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

İstanbul’da tarihî ve merkezî mezarlıklarda doluluk oranları yüzde 90’ı çoktan aştı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı yeni cenazeleri ancak şehrin en uç çeperlerinde kurulan yeni alanlara yönlendiriyor. Belediyenin merkezde yer tahsis edememesinin faturası ise geride kalan acılı ailelere çıkıyor.



İstanbul’da tarihî ve merkezî mezarlıklarda doluluk oranları yüzde 90’ı çoktan aştı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı yeni cenazeleri ancak şehrin en uç çeperlerinde kurulan yeni alanlara yönlendiriyor. Belediyenin merkezde yer tahsis edememesinin faturası ise geride kalan acılı ailelere çıkıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü Avrupa Yakası’nda Kilyos veya Silivri Çanta, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy gibi uzak bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinden bu mezarlıklara gitmek, özellikle bayram günlerinde tam bir trafik işkencesine dönüşüyor. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gidiş ve dönüş için saatler harcıyor.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü Avrupa Yakası’nda Kilyos veya Silivri Çanta, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy gibi uzak bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinden bu mezarlıklara gitmek, özellikle bayram günlerinde tam bir trafik işkencesine dönüşüyor. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gidiş ve dönüş için saatler harcıyor.

“ATA TOPRAĞINDA HUZURLA YATSIN”


Yaşanan bu lojistik kriz, İstanbulluları radikal bir alternatife yöneltti. İstanbul’un bir ucuna cenaze defnedip her bayram saatlerce çile çekmektense cenazeyi memlekete nakletmek çok daha mantıklı bir seçenek hâline geldi. Üstelik İBB’nin gasilhane, kefenleme, tabut ve memlekete nakil işlemlerini tamamen ücretsiz olarak sunması bu eğilimi körüklüyor. Vatandaşlar “Burada Kilyos’a, Silivri’ye gömüp yabancı gibi kalacağına, hiç değilse ata toprağında huzurla yatsın” diyor.

“ATA TOPRAĞINDA HUZURLA YATSIN”Yaşanan bu lojistik kriz, İstanbulluları radikal bir alternatife yöneltti. İstanbul’un bir ucuna cenaze defnedip her bayram saatlerce çile çekmektense cenazeyi memlekete nakletmek çok daha mantıklı bir seçenek hâline geldi. Üstelik İBB’nin gasilhane, kefenleme, tabut ve memlekete nakil işlemlerini tamamen ücretsiz olarak sunması bu eğilimi körüklüyor. Vatandaşlar “Burada Kilyos’a, Silivri’ye gömüp yabancı gibi kalacağına, hiç değilse ata toprağında huzurla yatsın” diyor.

BİR MEZAR YERİ 334 BİN LİRA


Şehir merkezindeki o daracık alanlarda, tabiri caizse araya tanıdıklar sokarak boş bir yer bulunması durumunda ise bu kez devreye İBB’nin astronomik 2026 yılı fiyat tarifesi giriyor. Arada nüfuzlu tanıdıklar olsa dahi belediyenin resmî kasasına ödenecek meblağlar el yakıyor. 2026 güncel verilerine göre; Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken “önceden boş yer alma” bedeli tam 334.896 TL’ye ulaşmış vaziyette.

BİR MEZAR YERİ 334 BİN LİRAŞehir merkezindeki o daracık alanlarda, tabiri caizse araya tanıdıklar sokarak boş bir yer bulunması durumunda ise bu kez devreye İBB’nin astronomik 2026 yılı fiyat tarifesi giriyor. Arada nüfuzlu tanıdıklar olsa dahi belediyenin resmî kasasına ödenecek meblağlar el yakıyor. 2026 güncel verilerine göre; Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken “önceden boş yer alma” bedeli tam 334.896 TL’ye ulaşmış vaziyette.

RANT ODAKLI BÜYÜME MEZARLIĞA YER BIRAKMADI


Uzmanlar, büyükşehirlerde yaşanan mezarlık krizinin temelinde plansız kentleşme ve arazi maliyetlerinin yattığını söylüyor. Şehir Planlayıcısı ve Kentsel Strateji Uzmanı Ramazan Kuloğlu şu açıklamayı yaptı:


Konut ve ticari alan getirisi o kadar yüksek ki, kent merkezlerinde mezarlık alanı olarak ayrılabilecek kamusal araziler yıllar içinde betona teslim edildi. Bugün belediyelerin yeni mezarlık alanı açabilmek için kamulaştırma yapması, astronomik arazi maliyetleri yüzünden neredeyse imkânsız hâle geldi. Metrekare değerlerinin, inşaat ve arsa maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir gayrimenkul tablosunda; dirisine ev bulamayan şehirlerin, ölüsüne mezar yeri bulamaması sürpriz değil.

RANT ODAKLI BÜYÜME MEZARLIĞA YER BIRAKMADIUzmanlar, büyükşehirlerde yaşanan mezarlık krizinin temelinde plansız kentleşme ve arazi maliyetlerinin yattığını söylüyor. Şehir Planlayıcısı ve Kentsel Strateji Uzmanı Ramazan Kuloğlu şu açıklamayı yaptı:Konut ve ticari alan getirisi o kadar yüksek ki, kent merkezlerinde mezarlık alanı olarak ayrılabilecek kamusal araziler yıllar içinde betona teslim edildi. Bugün belediyelerin yeni mezarlık alanı açabilmek için kamulaştırma yapması, astronomik arazi maliyetleri yüzünden neredeyse imkânsız hâle geldi. Metrekare değerlerinin, inşaat ve arsa maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir gayrimenkul tablosunda; dirisine ev bulamayan şehirlerin, ölüsüne mezar yeri bulamaması sürpriz değil.
Başlıklar :i̇stanbulmezarlıkmezarlık sorunucenaze
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