Bakırköy'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Küçükçekmece'de denetimde durdurulan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde durdurulan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli A.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirilirken, evinde yapılan aramada ise 72 adet satışa hazır halde toplam 202 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli materyaller bulundu.