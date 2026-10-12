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Manisa'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası tur şirketinden açıklama: 'Bireysel hatadan kaynaklandı'

Manisa'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası tur şirketinden açıklama: 'Bireysel hatadan kaynaklandı'

10:47, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:18, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Manisa'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası tur şirketinden açıklama: 'Bireysel hatadan kaynaklandı'
Manisa'daki kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otoyolda meydana gelen feci kazada, geri manevra yapan tur otobüsüne çekici çarptı. Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförünün ardından tur şirketinden de açıklama geldi. Şirket, kazada sorumluluğu olmadığını savunarak olayın sürücünün bireysel hatasından kaynaklandığını öne sürdü.

Kaza, İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikameti Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu otobüs yan devrilirken tır yoldan çıktı.

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybederken 27 vatandaş yaralandı.

GERİ MANEVRA SEBEP OLDU

Kazayı hafif yaralarla atlatan tur otobüsü sürücüsü M.A., Akhisar'daki özel bir hastanede tamamlanan tedavisinin hemen ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise felaketin otoyolda yapılan tehlikeli geri manevra nedeniyle gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

'TAMAMEN BİREYSEL HATA'

Tur organizasyonunu üstlenen My World Turizm firmasından kaza sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Yaşamını yitirenlere rahmet dileyen yetkililer kazadaki sorumluluğu reddederek suçun şoförde olduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmakta olup ilgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir. Araç ve şoför, kaza öncesindeki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunmuştur. Kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlgili tüm bilgi ve belgeler devletimizin adli birimlerine teslim edilmiştir. Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.''


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Başlıklar :manisaakhisartrafik kazası
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