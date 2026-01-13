Midesinden 44 kapsül uyuşturucu madde bonzai çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Eskişehir’e geldiği belirlenen S.A.’yı şehir girişinde durdurdu. Sürekli midesini tutmasından şüphe edilmesi üzerine S.A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli S.A.’nın hastanede çekilen röntgeninde midesinde 44 kapsül olduğu tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla cerrahi müdahaleye alınan S.A.’nın midesindeki 44 kapsül çıkarıldı. Kapsüllerde yapılan incelemede içerisinde uyuşturucu metamfetamin (bonzai) maddesi olduğu belirlendi.