Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 6 isim gözaltına alındı

İstanbul’da Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon daha gerçekleşti. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya; 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'kumar oynatmak' gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtilirken, Başsavcılık operasyonun detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,
*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.
Soruşturma titizlikle devam etmektedir."