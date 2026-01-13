Yeni Şafak
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 6 isim gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon daha gerçekleşti. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya; 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'kumar oynatmak' gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtilirken, Başsavcılık operasyonun detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim gözaltına alındı.


ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU


Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,

Oktay KAYNARCA

Emel MÜFTÜOĞLU

Neda ŞAHİN

Ali SERT

Rabia KARATAŞ

Selen ÇETİNKAYA

*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."




