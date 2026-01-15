'Ekrem İmamoğlu' iddiaları ile gündeme gelen Derya Çayırgan gözaltında

Derya Çayırgan, İmamoğlu bağlantısı iddiasıyla dosyada adı geçen isimler arasında yer alırken, İmamoğlu’nun özel jetinde uyuşturucu, kumar ve fuhuş trafiği deşifre edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca’nın ifadesi, İBB ile bağlantılı isimlere ilişkin detayları ortaya çıkardı. Karaca’nın ifadelerinde adı geçen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi bulunduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski Voleybolcu Derya Çayırgan da İBB soruşturmasında gözaltına alındı.
Çayırgan iddiası
Çayırgan iddiası
Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğunu iddia etmişti.
Karaca,
"İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman"
şeklinde beyan etmişti.
"Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi İmamoğlu"
"Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi İmamoğlu"
Geçtiğimiz aylarda Derya Çayırgan'ın,
"Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi Ekrem İmamoğlu'dur"
şeklinde verdiği beyan çok konuşulmuştu.
#Derya Çayırgan
#Ünlülere uyuşturucu operasyonu
#Ekrem İmamoğlu