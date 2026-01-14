Yeni Şafak
Gürsel Tekin'den İmamoğlu'na 'jet' gönderme: Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor

18:4214/01/2026, Çarşamba
Gürsel Tekin, İmamoğlu'nun jetinde 'uyuşturucu ve fuhuş' çarkı çevrilmesini sosyal medya hesabından eleştirdi.
Gürsel Tekin, İmamoğlu'nun jetinde 'uyuşturucu ve fuhuş' çarkı çevrilmesini sosyal medya hesabından eleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ortaya çıkan 'Ekrem İmamoğlu'nun jeti' itirafları üzerine, göndermeli bir paylaşım yaptı. "Jetle gelenler jetle gider." diyen Tekin, "Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Selen Görgüzel ifadesinde İmamoğlu’nun ekibiyle birlikte özel jetle gittikleri Kıbrıs tatilini ve kumarı anlattı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca’nın ifadesi de İBB bağlantılı isimlerle ilgili skandal detayları ortaya çıkardı.

Telefonundaki fotoğraflarla konuşan Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in başrolünde olduğu uyuşturucu, kumar ve fuhuş çarkını ifşa etti.

Gürsel Tekin'den İmamoğlu'na 'jet' gönderme

Yaşananlar sonrasında CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na göndermeli bir paylaşım geldi.

"Jetle gelenler jetle gider."
diyen Tekin,
"Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor."
ifadelerini kullandı.
Tekin, kendisine tepki gösteren CHP'lilere de yanıt verip,
"Ben MASAK raporlarında adı geçenlere cevap vermem. Arının… gelin başımın üstüne. Eleştirin."
dedi.
