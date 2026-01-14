Gürsel Tekin'den İmamoğlu'na 'jet' gönderme: Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Selen Görgüzel ifadesinde İmamoğlu’nun ekibiyle birlikte özel jetle gittikleri Kıbrıs tatilini ve kumarı anlattı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca’nın ifadesi de İBB bağlantılı isimlerle ilgili skandal detayları ortaya çıkardı.

Telefonundaki fotoğraflarla konuşan Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in başrolünde olduğu uyuşturucu, kumar ve fuhuş çarkını ifşa etti.