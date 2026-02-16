Yeni Şafak
OnlyFans operasyonunda yeni gelişme: 17 şüpheli tutuklandı

OnlyFans operasyonunda yeni gelişme: 17 şüpheli tutuklandı

16:45 16/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler tutuklandı
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler tutuklandı

Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen Onlyfans platformuna IP adresi değişikliği ile erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da, mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans üzerinden içerik üretenlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

İSİMLER BELLİ OLDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

